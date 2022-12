„Wir wurden abgezockt“: Gastronom zieht sich aus dem Erholungspark am Mondsee zurück

Am Mondsee bei Hohenmölsen ist ein Streit zwischen einem Gastronomen und der Verwaltung des Erholungsparks entbrannt. Was wird nun aus dem Bistro am Ankerplatz?

Hohenmölsen/MZ - Still ruht der Mondsee. Ganz in Weiß erscheint der Hohenmölsener Erholungspark dieser Tage – hin und wieder verirren sich ein paar Spaziergänger oder Jogger in den Park, ansonsten herrscht Winterpause. Hinter den Kulissen brodelt es aber. So gibt es Zoff zwischen dem bisher im Park ansässigen Gastronomen Gerald Angermann und der Mondsee-Verwaltung.