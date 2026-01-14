Der 1. Röckner Carnevalsclub lädt in seiner 52. Saison zu gleich sechs Veranstaltungen nach Lützen ein. Worauf sich Jecken freuen können und was noch bis zuletzt geheim gehalten wird.

Die Generalprobe der „Sweet Devils" vom 1. RCC lief am Sonntagabend bereits reibungslos.

Lützen/MZ. - Vor dem 1. Röckner Carnevalsclub (1. RCC) stehen zwei prall gefüllte Wochenenden. Mit insgesamt sechs Veranstaltungen begeht der Verein in diesem Jahr seine 52. Saison und ist dafür seit Wochen und Monaten fleißig am üben.