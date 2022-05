Grünes Licht für frische Luft Mit dieser Technik soll in Weißenfelser Klassenzimmern ans regelmäßige Lüften erinnert werden

Aerosole sind eine wichtige Ansteckungsquelle in der Corona-Pandemie. Regelmäßiges Lüften in den Klassenzimmern kann das verhindern. Doch wie oft muss frische Luft in die Zimmer gelassen werden und wann? Neue Technik soll das lösen. Wer die Kosten für die Geräte übernimmt.