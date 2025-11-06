weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Messerangriff auf Imbiss-Besitzer: Polizei prüft Konsequenzen

Ein Mann sticht in Teuchern auf einen Imbiss-Besitzer ein. Nach einem Messerangriff prüfen Behörden Konsequenzen. Doch Ärzte sahen keine Gefahr – der Täter ist wieder frei.

Von Meike Ruppe-Schmidt Aktualisiert: 07.11.2025, 06:53
Teuchern - Es ist eine Tat, die auch Tage später für Entsetzen sorgt in Teuchern. Am Montagabend hat ein Mann den Inhaber der Imbiss-Gaststätte „Pizzahaus“ in Teuchern Al Alo vor dessen Restaurant in der Straße des Friedens mit einem Messer verletzt. Auch die eintreffenden Polizei- und Rettungskräfte wurden attackiert.