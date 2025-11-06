Ein Mann sticht in Teuchern auf einen Imbiss-Besitzer ein. Nach einem Messerangriff prüfen Behörden Konsequenzen. Doch Ärzte sahen keine Gefahr – der Täter ist wieder frei.

Messerangriff schockt Teuchern - Warum der Angreifer wieder frei ist

Ein Mann verletzt in Teuchern den Besitzer eines Pizzahauses mit einem Messer. Polizei und Bürgermeister reagieren.

Teuchern - Es ist eine Tat, die auch Tage später für Entsetzen sorgt in Teuchern. Am Montagabend hat ein Mann den Inhaber der Imbiss-Gaststätte „Pizzahaus“ in Teuchern Al Alo vor dessen Restaurant in der Straße des Friedens mit einem Messer verletzt. Auch die eintreffenden Polizei- und Rettungskräfte wurden attackiert.