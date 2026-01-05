Seit dem 1. Januar gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Doch geben die Wirte diese Einsparung auch an ihre Gäste weiter?

Gastronomie: Mehrwertsteuer sinkt, Mindestlohn steigt - was kommt beim Gast an?

Schick Essen gehen ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Preissenkungen sind nicht in Sicht.

Weißenfels - Auf Speisen in der Gastronomie zahlt der Gast seit Jahresbeginn nur sieben Prozent Mehrwertsteuer – bisher waren es (und bleiben es für Getränke) 19, weil mit dem Essen eine Servicedienstleistung verbunden ist. Davon ist man nun abgekommen, es gilt der ermäßigte Satz für Lebensmittel, der bisher auch schon im Außer-Haus-Geschäft berechnet wurde. Das bedeutet, dass ein Gastronom nun weniger Steuer ans Finanzamt abführen muss.