Beim Einbruch in einen Kleintransporter in Lützen im Burgenlandkreis ist laut Polizei ein Schaden von 4.000 Euro entstanden. Was die Täter haben mitgehen lassen.

Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto haben unbekannte Täter in Lützen die Heckscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und in dem Wagen geplündert.

Lützen/MZ - Einen Sachschaden In Höhe von insgesamt 4.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in einen Kleintransporter im Lützener Lindenweg verursacht. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach hatten die Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und daraus mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.