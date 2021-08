Lkw beschädigt Verkehrszeichen in Weißenfels und fährt einfach weiter

Weißenfels/Borau - Am späten Donnerstagabend ist es zu einer Unfallflucht in Weißenfels gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer eines Sattelzuges das Gelände einer Tankstelle in der Selauer Straße. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit zwei Verkehrszeichen und beschädigte diese.

Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort. Zeugen des Vorfalls notierten sich das Kennzeichen vom Fahrzeug. Eine gerufene Streife konnte den flüchtigen Trucker in Borau stellen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.