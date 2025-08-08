Weil es in einer Wohnung in Weißenfels zu einem lauten Streit gekommen war, haben Nachbarn die Polizei alarmiert. Wie die Beamten die Situation klären konnten.

Weißenfels/MZ - Ein lautstarker Streit in einer Wohnung in Weißenfels hat in der Nacht zu Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn hatten gegen Mitternacht die Beamten alarmiert, weil sie befürchteten, dass der Streit eskalieren könnte, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Wie es hieß, stellten die herbeigeeilten Polizisten fest, dass der Streit tatsächlich nur verbal geführt worden war und konnten ihn schlichten. Wie das Revier weiter schrieb, war diese „zeitnahe und somit wirkungsvolle Intervention“ nur dank der Zivilcourage der Nachbarn möglich.