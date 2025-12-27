Der Weißenfelser Klosterverein begeht 2026 sein 15-jähriges Bestehen. Wie es nach dem Tod des Vorsitzenden weitergeht und welche Herausforderung wartet.

Kreis baut Bildungscampus am Kloster - Was wird aus Bürgerverein?

Langjährige Mitglieder des Vereins: Rudolf Scheibert, Walther Uffrecht, Anne Ulrich, Eberhard Scheuer und Jürgen Ulrich (v.li.). Sie stehen vor einem der gestickten Wandbilder, die mit Beginn der Bauarbeiten für den Bildungscampus anderswo aufbewahrt werden müssen.

Weißenfels/MZ. - „Das wird ein spannendes Jahr“, weiß Eberhard Scheuer heute schon. Nach dem Tod von Olaf Brückner, langjähriger Vorsitzender des Weißenfelser Bürgervereins Kloster St. Claren, hat der 81-Jährige jetzt die Leitung des Vereins übernommen.