Kloster St. Claren in Weißenfels Kreis baut Bildungscampus am Kloster - Was wird aus Bürgerverein?
Der Weißenfelser Klosterverein begeht 2026 sein 15-jähriges Bestehen. Wie es nach dem Tod des Vorsitzenden weitergeht und welche Herausforderung wartet.
27.12.2025, 06:00
Weißenfels/MZ. - „Das wird ein spannendes Jahr“, weiß Eberhard Scheuer heute schon. Nach dem Tod von Olaf Brückner, langjähriger Vorsitzender des Weißenfelser Bürgervereins Kloster St. Claren, hat der 81-Jährige jetzt die Leitung des Vereins übernommen.