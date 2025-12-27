weather wolkig
Die Marine hat in Zusammenarbeit mit dem Tauchzentrum Geiseltal in Mücheln-Stöbnitz erstmals eine Übung durchgeführt. Die enorme Tiefe und die gute Wasserqualität vor Ort waren ausschlaggebend. Ob die Minentaucher nun öfter vorbeikommen.

Von Diana Dünschel 27.12.2025, 06:00
Minentaucher bei der Ausbildung im Geiseltalsee
Minentaucher bei der Ausbildung im Geiseltalsee (Foto: Heiko Günzel)

Mücheln/MZ. - Vom Schnuppertauchen der Touristen bis zur Prüfung von Tauchlehrern reichen die Angebote im Tauchzentrum Geiseltal in Mücheln-Stöbnitz. Auch Übungen für Polizeitaucher oder Tauchtraining für Berufsfeuerwehrleute wurden am Geiseltalsee schon realisiert. Zum Ende dieses Jahres kam für Heiko Günzel, den Chef des Tauchzentrums, eine Premiere hinzu.