Die Marine hat in Zusammenarbeit mit dem Tauchzentrum Geiseltal in Mücheln-Stöbnitz erstmals eine Übung durchgeführt. Die enorme Tiefe und die gute Wasserqualität vor Ort waren ausschlaggebend. Ob die Minentaucher nun öfter vorbeikommen.

Mücheln/MZ. - Vom Schnuppertauchen der Touristen bis zur Prüfung von Tauchlehrern reichen die Angebote im Tauchzentrum Geiseltal in Mücheln-Stöbnitz. Auch Übungen für Polizeitaucher oder Tauchtraining für Berufsfeuerwehrleute wurden am Geiseltalsee schon realisiert. Zum Ende dieses Jahres kam für Heiko Günzel, den Chef des Tauchzentrums, eine Premiere hinzu.