Weihnachten in Quedlinburg Polizei in Quedlinburg sorgt für Ruhe an den Feiertagen
Im Quedlinburger Revierkommissariat herrscht Gelassenheit: Dank bewährtem Sicherheitskonzept und guter Zusammenarbeit verlief die Adventszeit in der Welterbestadt mit Hunderttausenden Besuchern friedlich.
27.12.2025, 07:00
Quedlinburg/MZ. - Ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum, Kaffee und Kekse - ein bisschen Weihnachten ist auch im Revierkommissariat Quedlinburg. Am Vormittag des 24. Dezember 2025 ist es dort ruhig.