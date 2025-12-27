Im Quedlinburger Revierkommissariat herrscht Gelassenheit: Dank bewährtem Sicherheitskonzept und guter Zusammenarbeit verlief die Adventszeit in der Welterbestadt mit Hunderttausenden Besuchern friedlich.

Polizei in Quedlinburg sorgt für Ruhe an den Feiertagen

Die Weihnachtsfeiertage 2025 sind für die Polizei in Quedlinburg ruhig verlaufen.

Quedlinburg/MZ. - Ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum, Kaffee und Kekse - ein bisschen Weihnachten ist auch im Revierkommissariat Quedlinburg. Am Vormittag des 24. Dezember 2025 ist es dort ruhig.