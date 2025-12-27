Die Zahlen steigen. Und sie sind dramatisch. Immer mehr Radfahrer werden in Halle schwer verletzt, weil sie alleine stürzen. Viele der Unfälle ließen sich verhindern, sagt die Polizei.

Immer mehr schwere Unfälle mit alleinbeteiligten Radfahrern in Halle - das sind die Gründe

Das ist so eine Gefahrenstelle. Geraten Radfahrer mit den Reifen in die Schienen, folgen oft schwere Stürze.

Halle (Saale)/MZ - Er hat keine Zeit, der Anwalt, der ohne Helm mit dem Fahrrad am Stadtcenter Rolltreppe vorbeifährt. Warum sein Kopf ungeschützt ist? „Ich wohne seit 1986 in Halle. Mir ist nie etwas passiert. Und an meine Haare lasse ich nichts dran“, sagt er zu Halles Polizeisprecher Thomas Müller. Dann düst er weiter. Dass Halles Polizei Alarm schlägt, weil immer mehr Radfahrer alleinbeteiligt stürzen, ist ihm egal.