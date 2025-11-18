weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Roadpol“-Woche der Polizei: Kontrollstopp auf dem Autohof: Wonach die Polizei schaut und was sie findet

Bei einer groß angelegten Aktion auf der A 9 bei Zorbau überprüft die Polizei Busse und startet in die „Roadpol“-Woche. Wie das Fazit der Beamten ausfällt und was die Reisenden sagen.

Von Martin Schumann 18.11.2025, 06:12
Auf dem Autohof Zorbau kontrolliert die Polizei eine Reihe von Reisebussen, die auf der A 9 unterwegs sind.
Auf dem Autohof Zorbau kontrolliert die Polizei eine Reihe von Reisebussen, die auf der A 9 unterwegs sind. Foto: Martin Schumann

Zorbau - Nasskalt und grau ist der Montagmorgen am Autohof in Zorbau. Im Zwanzig-Minuten-Takt treffen hier Reisebusse ein. Dass die aber nicht zum Pausemachen stoppen, darauf deuten Polizeifahrzeuge und zahlreiche Beamte hin, die hier Stellung bezogen haben.