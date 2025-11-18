weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Bestattungen im Burgenlandkreis: Zeitz’ größter Friedhof: Vom Wandel, Gedenkort für Sternenkinder und Kriegsgräbern

Bestattungen im Burgenlandkreis Zeitz’ größter Friedhof: Vom Wandel, Gedenkort für Sternenkinder und Kriegsgräbern

Neue Grabanlagen, ein Gedenkort für Sternenkinder und sanierungsbedürftige Kriegsgräber – Friedhofsverwalter Ralf Steinbach zeigt, was sich auf dem traditionsreichen Friedhof tut.

Von Margit Herrmann 18.11.2025, 07:00
Ralf Steinbach ist studierter Landwirt und arbeitet seit 2009 in der Friedhofsverwaltung des Michaelis- und Stephansfriedhofs Zeitz.
Ralf Steinbach ist studierter Landwirt und arbeitet seit 2009 in der Friedhofsverwaltung des Michaelis- und Stephansfriedhofs Zeitz. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Zu jeder Jahreszeit hat der Michaelisfriedhof seinen ganz eigenen Charme“, sagt Friedhofsverwalter Ralf Steinbach bei einem Spaziergang über die weitläufige Anlage. Das Licht der Herbstsonne fällt schräg durch die Äste der alten Bäume und lässt das frisch gefallene Laub golden aufleuchten. Über 30 Parkbänke laden Hinterbliebene, aber auch Spaziergänger, zum Verweilen ein.