Neue Grabanlagen, ein Gedenkort für Sternenkinder und sanierungsbedürftige Kriegsgräber – Friedhofsverwalter Ralf Steinbach zeigt, was sich auf dem traditionsreichen Friedhof tut.

Ralf Steinbach ist studierter Landwirt und arbeitet seit 2009 in der Friedhofsverwaltung des Michaelis- und Stephansfriedhofs Zeitz.

Zeitz/MZ. - „Zu jeder Jahreszeit hat der Michaelisfriedhof seinen ganz eigenen Charme“, sagt Friedhofsverwalter Ralf Steinbach bei einem Spaziergang über die weitläufige Anlage. Das Licht der Herbstsonne fällt schräg durch die Äste der alten Bäume und lässt das frisch gefallene Laub golden aufleuchten. Über 30 Parkbänke laden Hinterbliebene, aber auch Spaziergänger, zum Verweilen ein.