Stadtpflegebetrieb Jedes Jahr kommen Flächen dazu: Grünpflege in Dessau-Roßlau braucht mehr Geld
Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Stadtpflege ist der Wirtschaftsplan 2026 vorgestellt worden. Dabei ging es auch um den steigenden Mittelbedarf für die Grünpflege und die Haushaltskonsolidierung.
18.11.2025, 08:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Als weiterhin stabil bezeichnet Sabine Moritz, die Leiterin der Dessau-Roßlauer Stadtpflege die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs. Im Wirtschaftsjahr 2026 erwartet der Stadtpflegebetrieb einen Jahresgewinn in Höhe von rund 210.000 Euro. Vorgestellt hatte Moritz den Wirtschaftsplan im Betriebsausschuss Stadtpflege.