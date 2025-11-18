Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Stadtpflege ist der Wirtschaftsplan 2026 vorgestellt worden. Dabei ging es auch um den steigenden Mittelbedarf für die Grünpflege und die Haushaltskonsolidierung.

Jedes Jahr kommen Flächen dazu: Grünpflege in Dessau-Roßlau braucht mehr Geld

Blick von oben auf Dessaus Grüne Lunge in Nord: der Schillerpark. Nicht nur ihn zu pflegen, braucht es mehr Geld.

Dessau-Rosslau/MZ. - Als weiterhin stabil bezeichnet Sabine Moritz, die Leiterin der Dessau-Roßlauer Stadtpflege die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs. Im Wirtschaftsjahr 2026 erwartet der Stadtpflegebetrieb einen Jahresgewinn in Höhe von rund 210.000 Euro. Vorgestellt hatte Moritz den Wirtschaftsplan im Betriebsausschuss Stadtpflege.