  4. Stadtpflegebetrieb: Jedes Jahr kommen Flächen dazu: Grünpflege in Dessau-Roßlau braucht mehr Geld

Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Stadtpflege ist der Wirtschaftsplan 2026 vorgestellt worden. Dabei ging es auch um den steigenden Mittelbedarf für die Grünpflege und die Haushaltskonsolidierung.

Von Heidi Thiemann 18.11.2025, 08:00
Blick von oben auf Dessaus Grüne Lunge in Nord: der Schillerpark. Nicht nur ihn zu pflegen, braucht es mehr Geld. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Rosslau/MZ. - Als weiterhin stabil bezeichnet Sabine Moritz, die Leiterin der Dessau-Roßlauer Stadtpflege die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs. Im Wirtschaftsjahr 2026 erwartet der Stadtpflegebetrieb einen Jahresgewinn in Höhe von rund 210.000 Euro. Vorgestellt hatte Moritz den Wirtschaftsplan im Betriebsausschuss Stadtpflege.