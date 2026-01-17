Ob künftig erneut große Open-Air-Veranstaltungen rund um das Weißenfelser Stadtfest stattfinden, bleibt fraglich. Warum das so ist und weshalb die Stadt unter Zeitdruck geraten könnte.

Das Konzert des Musikers Bosse hat am 22. August 2025 rund 2.600 Besucher auf den Weißenfelser Marktplatz gelockt.

Weißenfels/MZ. - Weißenfels droht 2026 und möglicherweise darüber hinaus bei Live-Konzerten mit namhaften Musikstars leer auszugehen. Das Rathaus erwägt aus finanziellen Gründen, in diesem Jahr keine großen Open-Air-Veranstaltungen rund um das Stadtfest im August auf dem Marktplatz abzuhalten. Beziehungsweise prüfe man andere Konzertangebote. An dieser vagen Haltung, die bereits Ende letzten Jahres in einer Sitzung des Kulturausschusses deutlich wurde, hat sich nach Stadtangaben aktuell nichts geändert. Doch falls die Verwaltung doch wieder Stars nach Weißenfels holen wollen sollte, könnte der Zug für die Stadt längst abgefahren sein.