Neue Initiative in Weißenfels

Weißenfels - Kürbisse werden in grobe Stücke geschnitten, Gemüsebrühe angesetzt. Der Ofen ist vorgeheizt. Es herrscht reges Treiben am Freitagabend in der Küche des Weißenfelser „Jedermanns“. Unter dem Motto „Kochen gegen soziale Kälte“ hat Jugendpfarrerin Philine Hommel hier zusammen mit der Weißenfelser Stadtraum-Initiative einen gemeinsamen Küchenabend veranstaltet.