Die Robotik-AG des Hohenmölsener Agricolagymnasiums entwickelt gerade eine automatisierte Bewässerung für den schuleigenen Garten. Welche Probleme die Schüler dabei lösen müssen.

Lehrer Tobias Büttcher (2. hinten rechts) und Carsten Siechmund sowie Klaus-Dieter Schmeer (1. und 2. v. l.) von der Hochschule Merseburg stellen mit Marc Erler (vorne rechts) und weiteren Schülern Peristaltikpumpen her und programmieren dafür eine Zeitschaltuhr und weitere Dinge.

Hohenmölsen/MZ. - „Technik, die begeistert“, lautete einst ein Werbeslogan von Opel. Auch 32 Schüler des Hohenmölsener Agricolagymnasiums, die der Robotik-Arbeitsgemeinschaft angehören, haben es derzeit mit Technik zu tun, die sie begeistert, aber zuweilen auch vor Schwierigkeiten stellt. „Das funktioniert nicht so richtig“, merkt der 12-jährige Marc Erler an.