Robotik-AG des Hohenmölsener Agricolagymnasiums Knifflige Technik, die begeistert: Wie Schüler dem Hausmeister Arbeit abnehmen
Die Robotik-AG des Hohenmölsener Agricolagymnasiums entwickelt gerade eine automatisierte Bewässerung für den schuleigenen Garten. Welche Probleme die Schüler dabei lösen müssen.
07.11.2025, 14:00
Hohenmölsen/MZ. - „Technik, die begeistert“, lautete einst ein Werbeslogan von Opel. Auch 32 Schüler des Hohenmölsener Agricolagymnasiums, die der Robotik-Arbeitsgemeinschaft angehören, haben es derzeit mit Technik zu tun, die sie begeistert, aber zuweilen auch vor Schwierigkeiten stellt. „Das funktioniert nicht so richtig“, merkt der 12-jährige Marc Erler an.