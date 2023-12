Die kleinen Charlotte Hortig aus Weißenfels war bereits 2019 an Krebs erkrankt. Tausende Menschen nahmen an ihrem Schicksal Anteil. Jetzt starb das Kind kurz vor seinem fünften Geburtstag an den Folgen der Chemotherapien.

Weißenfels - „Ich lass' los, lass' jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos ...“ Liedzeilen, zu denen die kleine Charlotte Hortig aus Weißenfels so gern getanzt hat. Jetzt nahmen ihre Liebsten mit diesem Lied Abschied von ihr. Am 8. Dezember wurde Lotti auf dem Friedhof in Braunsbedra beigesetzt. Hunderte Gäste begleiteten sie auf ihrem letzten Weg. Sie alle hatten teilgenommen am Schicksal des tapferen Mädchens.