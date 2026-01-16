Weißenfels/MZ - Ein Elektrofahrrad im Wert von rund 4.000 Euro ist aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Weißenfels gestohlen worden. Ein Bewohner hat dies am Freitagmorgen angezeigt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Wie es hieß, hatten der oder die unbekannten Täter das Schloss aufgebrochen und waren so in den Verschlag eingedrungen. Nach dem Fahrrad werde nun gefahndet, die Ermittlungen laufen.