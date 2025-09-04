Die Urologin Anja Kunitz bietet seit Jahresanfang eine Sexualsprechstunde im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus an. Wie es dazu kam und welche Sorgen ihr dabei unterkommen.

Keine Scheu bei Sexfragen: Mit welchen Problemen sich Menschen an Ärztin wenden

Eine interne Penispumpe wurde laut Anja Kunitz im Weißenfelser Krankenhaus noch keinem Mann eingesetzt. Eine solche steht aber bereit.

Weissenfels/MZ. - Über das Geschlecht und den Geschlechtsverkehr sowie Probleme dabei kann man ganz offen mit Anja Kunitz reden. Seit Beginn dieses Jahres bietet die Urologin im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus eine Sexualsprechstunde an.