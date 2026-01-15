Die Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Wie der Chef die Nachwuchsarbeit erlebt und was ihn motiviert.

Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen: Wie der Jugendwart die Kinder auf ihre Zukunft vorbereitet

Hohenmölsen/MZ. - Wenn freitagabends das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen belebt ist, dann liegt das an den Kindern und Jugendlichen, die zu ihrem wöchentlichen Dienst kommen. Im Januar feierte die Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen und seit 20 Jahren betreut sie Enrico Geißler als Jugendwart.