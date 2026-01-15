weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Jugendfeuerwehr feiert Jubiläum: Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen: Wie der Jugendwart die Kinder auf ihre Zukunft vorbereitet

Jugendfeuerwehr feiert Jubiläum Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen: Wie der Jugendwart die Kinder auf ihre Zukunft vorbereitet

Die Jugendfeuerwehr in Hohenmölsen feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Wie der Chef die Nachwuchsarbeit erlebt und was ihn motiviert.

Von Katharina-Luise Kittler 15.01.2026, 16:00
Enrico Geißler (2.v.l.) organisiert als Jugendwart Dienste, Ausflüge und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr Hohenmölsen.
Enrico Geißler (2.v.l.) organisiert als Jugendwart Dienste, Ausflüge und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr Hohenmölsen. Foto: Christel Geißler

Hohenmölsen/MZ. - Wenn freitagabends das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenmölsen belebt ist, dann liegt das an den Kindern und Jugendlichen, die zu ihrem wöchentlichen Dienst kommen. Im Januar feierte die Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen und seit 20 Jahren betreut sie Enrico Geißler als Jugendwart.