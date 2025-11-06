Erst hört ein Autofahrer eine Art Schuss, dann geht seine Autoscheibe in der Nordstraße kaputt. Wie die Polizei die Lage bewertet.

Ist in der Weißenfelser Neustadt auf ein Auto geschossen worden?

Die Polizei hat am Samstagabend in der Weißenfelser Nordstraße eine Anzeige aufgenommen. Ein fahrendes Auto soll dort mutmaßlich mit einer Waffe beschossen worden sein.

Weißenfels - Als Mike Stoye am Samstagabend in der Weißenfelser Nordstraße mit dem Auto unterwegs gewesen ist, geht plötzlich die Scheibe hinter dem Fahrersitz zu Bruch. Der Weißenfelser will zuvor eine Art Schuss gehört haben und mutmaßt, dass sein Wagen mit einem Luftgewehr oder einer Softair-Waffe beschossen worden ist.