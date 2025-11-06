Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz in Weißenfels Ist in der Weißenfelser Neustadt auf ein Auto geschossen worden?
Erst hört ein Autofahrer eine Art Schuss, dann geht seine Autoscheibe in der Nordstraße kaputt. Wie die Polizei die Lage bewertet.
Aktualisiert: 06.11.2025, 09:43
Weißenfels - Als Mike Stoye am Samstagabend in der Weißenfelser Nordstraße mit dem Auto unterwegs gewesen ist, geht plötzlich die Scheibe hinter dem Fahrersitz zu Bruch. Der Weißenfelser will zuvor eine Art Schuss gehört haben und mutmaßt, dass sein Wagen mit einem Luftgewehr oder einer Softair-Waffe beschossen worden ist.