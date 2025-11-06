weather heiter
Der Arnsteiner Stadtrat hat einen Beschluss zur Schulentwicklungsplanung gefasst und damit die Grundlage für die nächsten Schuljahre gesetzt.

Von Tina Edler 06.11.2025, 10:07
Die "Grundschule „Geschwister Scholl“ im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt)
Die "Grundschule „Geschwister Scholl“ im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) (Foto: Jürgen Lukaschek)

Sandersleben/Welbsleben/MZ. - Gute Nachrichten für die Grundschulen der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein: Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung dem Fortbestand beider Grundschulstandorte – Welbsleben und Sandersleben (Anhalt) – bis einschließlich des Schuljahres 2030/31 zugestimmt.