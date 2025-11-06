Schulen in Welbsleben und Sandersleben (Anhalt) Wie die Planung für die Grundschulen in der Stadt Arnstein aussieht
Der Arnsteiner Stadtrat hat einen Beschluss zur Schulentwicklungsplanung gefasst und damit die Grundlage für die nächsten Schuljahre gesetzt.
06.11.2025, 10:07
Sandersleben/Welbsleben/MZ. - Gute Nachrichten für die Grundschulen der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein: Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung dem Fortbestand beider Grundschulstandorte – Welbsleben und Sandersleben (Anhalt) – bis einschließlich des Schuljahres 2030/31 zugestimmt.