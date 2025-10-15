Insgesamt 669 Deutschlandtickets, die der Busbetrieb PVG im Burgenlandkreis ausgegeben hat, sind momentan gesperrt. Das betrifft vor allem Schüler. Was die Ursache ist und welche Folgen das für die Inhaber hat.

Weißenfels/MZ - Wegen einer technischen Panne beim Busbetrieb PVG im Burgenlandkreis sind momentan 669 Deutschlandtickets von Schülern deaktiviert. Das hat das kreiseigene Verkehrsunternehmen mitgeteilt. Bei etwaigen Kontrollen würden die Tickets als gesperrt angezeigt. Die betroffenen Karteninhaber könnten aber weiterhin in den Bussen der PVG fahren, heißt es weiter.

Deutschlandtickets im Burgenlandkreis bis zu vier Tage noch gesperrt?

Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Lösung des Problems und der Aufhebung der Sperrungen, die allerdings bis zu vier Werktage in Anspruch nehmen könnten. Anschließend könne jeder Schüler sein Ticket wieder entsperren, indem das Ticket auf ein Kontrollgerät in den Fahrzeugen des MDV-Verbundes sowie bei der Deutschen Bahn deutschlandweit gelegt wird. Fahrgäste können sich bei Fragen oder Problemen an die PVG unter der Telefonnummer 03443/46 07 16 wenden.