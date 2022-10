Herbstferien in Lützen: Diese Angebote gibt es bei der Kleinen Blauen Maus

Grimassen mit Historie: eine Bildfolge für eine „Laterna Magica“ um 1900, die 2013 bei der Eröffnung des Deutschen Fotomuseums in Markkleeberg zu sehen war. Über 2.000 Exponate, darunter alte Platten- und Spionagekameras, Laborutensilien sowie historische und moderne Fotografien erzählen hier auf 1.500 Quadratmetern die Geschichte der Fotografie. In den Herbstferien können Jugendliche von Lützen aus an einem Ausflug in das Museum teilnehmen.

Foto: DPA