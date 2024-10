Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat mit der diesjährigen Sammlung begonnen. Wie der Auftakt für Sachsen-Anhalt in Weißenfels gelaufen ist.

Oberstapotheker Martin Melcher und Oberstleutnant Uwe Sigmund (re.) gehörten zu den Soldaten, die am Dienstag auf dem Weißenfelser Markt für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt haben.

Weißenfels/MZ. - Oberstleutnant Uwe Sigmund kann eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Ein Onkel ist in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in Budapest gefallen. Nach langen Bemühungen wird die Grabstätte des Onkels erst mehr als 70 Jahre später in Ungarn gefunden.