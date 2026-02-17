Eine neue Studie zeigt, wie selten häusliche Gewalt angezeigt wird, welche Frauen besonders stark betroffen sind und wo das System auch in Weißenfels und Umgebung an seine Grenzen stößt.

Häusliche Gewalt: Warum viele Fälle im Burgenlandkreis nie gemeldet werden

Eine aktuelle Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts kommt zu neuen Ergebnissen, was die Gewaltbetroffenheit in Deutschland angeht.

Weißenfels/MZ. - Im Burgenlandkreis rückte die Polizei im letzten Jahr rund 600-mal zu einem Einsatz aus, der im Kontext häuslicher Gewalt und Stalking stattfand. Fast 500 Frauen wurden als Geschädigte einer Straftat erfasst, gibt das Polizeirevier Burgenlandkreis an.