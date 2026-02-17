Das Goitzsche Klinikum ist Traumazentrum der mittleren Stufe. Wie es zur der erneuten Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie kam.

Erste Adresse für verunfallte Patienten - Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist anerkanntes Traumazentrum

Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist weiterhin eine anerkannte Adresse für die hochwertige Versorgung von Patienten mit schweren Verletzungen, die sie sich beispielsweise durch Verkehrsunfälle oder Stürze aus großer Höhe zugezogen haben. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie bestätigt und dem Klinikum ein weiteres Mal das Zertifikat als Traumazentrum zugesprochen.