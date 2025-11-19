Nicht nur große Onlinehändler, auch Einzelhändler sind auf zusätzliches Personal angewiesen. Welche Regeln für Saisonkräfte gelten und was sie verdienen.

Weißenfels/MZ. - In vier Wochen ist Weihnachten und jetzt beginnt die arbeitsreichste Zeit im Einzel- und Onlinehandel. Diese Woche teilte Amazon mit, dass für das Weihnachtsgeschäft rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden seien – etwa 3.000 mehr als im Vorjahr. Nicht nur Onlinehändler und Paketdienstleister sind auf Saisonkräfte angewiesen. Auch lokale Einzelhändler haben in der Weihnachtszeit sehr viel mehr zu tun und stellen Saisonkräfte ein.