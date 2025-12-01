Der Bericht des Landesrechnungshofes zum Hallenbad-Desaster in Weißenfels offenbart viele Verfehlungen in der Stadt. Wie hoch der Schaden ist und wer dafür in Regress genommen werden könnte.

Millionen-Schaden Weißenfelser Hallenbad: Wer nun mit Konsequenzen rechnen muss

Das Weißenfelser Hallenbad: Obwohl Millionen von Euro in die Sanierung gesteckt worden sind, steht es wegen Baupfuschs seit Jahren leer.

Weissenfels/MZ. - Der Stadt Weißenfels ist bei der gescheiterten Sanierung der Schwimmhalle in der Karl-Hoyer-Straße ein Millionen-Schaden entstanden. So lautet das Fazit der Prüfer des Landesrechnungshofes in ihrem Bericht, der unlängst in einer Sondersitzung den Weißenfelser Stadträten im Kulturhaus vorgestellt worden ist.