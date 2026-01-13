Laut Lotto Sachsen-Anhalt hat das Jahr 2025 Spielern im Burgenlandkreis zahlreiche beachtliche Gewinne beschert. Wie viele Glückspilze sich über wie viel Geld freuen konnten.

Gewinnerjahr 2025: So viel Geld haben Lottospieler im Burgenlandkreis abgeräumt

Ein Lotto-Schein wird ausgefüllt. Im Burgenlandkreis hat es 2025 wieder etliche hohe Gewinne gegeben (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Das Jahr 2025 war für den Burgenlandkreis aus Sicht der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ein Gewinnerjahr. Denn: „Das Lottoglück hat gut zugelegt“, teilt Lotto-Sprecherin Astrid Wessler mit. Wie viele Spieler an Saale, Unstrut und Elster welche satten Gewinne eingestrichen haben, das lesen Sie hier.