EIL
Glücksspiel Gewinnerjahr 2025: So viel Geld haben Lottospieler im Burgenlandkreis abgeräumt
Laut Lotto Sachsen-Anhalt hat das Jahr 2025 Spielern im Burgenlandkreis zahlreiche beachtliche Gewinne beschert. Wie viele Glückspilze sich über wie viel Geld freuen konnten.
Weißenfels/MZ - Das Jahr 2025 war für den Burgenlandkreis aus Sicht der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ein Gewinnerjahr. Denn: „Das Lottoglück hat gut zugelegt“, teilt Lotto-Sprecherin Astrid Wessler mit. Wie viele Spieler an Saale, Unstrut und Elster welche satten Gewinne eingestrichen haben, das lesen Sie hier.