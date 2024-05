Lisa Schäfer hat das Eiscafé CD in Weißenfels übernommen. Was die 33-Jährige ihren Kunden bereits vor der Neueröffnung bietet.

Lisa Schäfer steht am neu gemalten Wandbild, das sich neben der Straßenverkaufstheke befindet. Die 33-Jährige freut sich schon auf die Eröffnung des Eiscafés CD am Schützenplatz.

Weissenfels/MZ. - Das Wetter verspricht dieser Tage alles andere als Sonnenschein. Wer aber in das Gesicht von Lisa Schäfer blickt, vergisst das ganz schnell. Mit einem strahlenden Lächeln ist die Frau seit einigen Wochen regelmäßig im Eiscafé CD am Schützenplatz in Weißenfels anzutreffen. Dem seit Oktober 2023 geschlossen Geschäft möchte die dynamische Frau neues Leben einhauchen. Was sie genau vor hat, lesen Sie hier.