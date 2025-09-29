Nach dem Markt am zurückliegenden Samstag fällt das Fazit der Gastronomen und Händler durchwachsen aus. Mancher hätte sich mehr Publikum in Weißenfels gewünscht.

Die gehäkelten Tiere von Petra Reichardt (links) und Kerstin Altwein haben sich auf dem Genussmarkt am Samstag gut verkauft. Andere sind weniger zufrieden.

Weißenfels - Auf den Genussmarkt hält Gastronomin Helga Maschek eigentlich große Stücke. Seit 30 Jahren fährt die Landsbergerin nach eigenen Worten dafür schon nach Weißenfels. Eigentlich ist sie es gewohnt, dass die Gäste dann vor ihrem Kreppelchen-Stand Schlange stehen. Am zurückliegenden Samstag bleibt der Andrang aber für sie überraschend aus. „Heute ist Ebbe. Viele haben daran zu kauen“, erklärt sie am frühen Nachmittag.