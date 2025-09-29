weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Märkte im Burgenlandkreis: Genussmarkt in Weißenfels: Händler vermissen Besucher

Märkte im Burgenlandkreis Genussmarkt in Weißenfels: Händler vermissen Besucher

Nach dem Markt am zurückliegenden Samstag fällt das Fazit der Gastronomen und Händler durchwachsen aus. Mancher hätte sich mehr Publikum in Weißenfels gewünscht.

Von Alexander Kempf 29.09.2025, 09:03
Die gehäkelten Tiere von Petra Reichardt (links) und Kerstin Altwein haben sich auf dem Genussmarkt am Samstag gut verkauft. Andere sind weniger zufrieden.
Die gehäkelten Tiere von Petra Reichardt (links) und Kerstin Altwein haben sich auf dem Genussmarkt am Samstag gut verkauft. Andere sind weniger zufrieden. Foto: Alexander Kempf

Weißenfels - Auf den Genussmarkt hält Gastronomin Helga Maschek eigentlich große Stücke. Seit 30 Jahren fährt die Landsbergerin nach eigenen Worten dafür schon nach Weißenfels. Eigentlich ist sie es gewohnt, dass die Gäste dann vor ihrem Kreppelchen-Stand Schlange stehen. Am zurückliegenden Samstag bleibt der Andrang aber für sie überraschend aus. „Heute ist Ebbe. Viele haben daran zu kauen“, erklärt sie am frühen Nachmittag.