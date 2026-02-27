Die Weißenfelser Einrichtung hat auch im vergangenen Jahr viel „Detektivarbeit“ geleistet. Was Mitarbeiterinnen über die Kugel im Schlossturm herausgefunden haben.

Gedächtnis der Stadt - Archiv ist gute Adresse für Ahnenforscher

Christin Altaner (li.) und Angela Kadisch werfen einen Blick in die Unterlagen im Personenstandsregister des Weißenfelser Stadtarchivs.

Weißenfels/MZ. - Irgendwann im Frühsommer vergangenen Jahres stand ein Ehepaar aus Argentinien an der Tür des Weißenfelser Stadtarchivs. „Die beiden erhofften sich Auskünfte über Weißenfelser Vorfahren, die vor mehr als 100 Jahren ausgewandert sind“, erzählt Archiv-Mitarbeiterin Christin Altaner. Zwei Stunden lang haben sie gestöbert, tatsächlich Urkunden und Dokumente gefunden. „Wir haben die beiden an dem Tag glücklich gemacht“, erinnert sich Christin Altaner.