Anträge rund um den Führerschein können beim Straßenverkehrsamt des Kreises nun auch digital gestellt werden. Wie der neue Service funktioniert und welche Voraussetzungen man dafür benötigt.

Der Umtausch des alten Führerscheins ist nun auch per Online-Antrag möglich.

Weißenfels/MZ. - Lange Warteschlangen vor den Führerscheinstellen in Weißenfels, Naumburg und Zeitz, wie sie noch im Sommer letzten Jahres zu sehen waren, dürften nun bald der Vergangenheit angehören. Wie der Burgenlandkreis mitteilte, können Bürger ihre Anträge für verschiedene Dienstleistungen rund um den Führerschein nun künftig auch online über die Website des Kreises einreichen.