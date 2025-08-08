Weißenfels/MZ - Weil sie ohne triftigen Grund den Polizeinotruf gewählt hatte, haben Streifenbeamte in der Nacht zu Freitag einer 43-jährigen Frau aus der Schlachthofstraße in Weißenfels kurzerhand das Handy abgenommen. Das Polizeirevier Burgenlandkreis begründete diesen Schritt damit, dass die Frau in der Vergangenheit bereits mehrfach den Polizeinotruf missbraucht habe und man weitere Anrufe unterbinden wollte. Wie es weiter hieß, haben später wiederum Nachbarn den Notruf gewählt, weil die 43-Jährige, die in der Nacht betrunken gewesen sei, herumgelärmt habe. Bei dem daraus folgenden Einsatz haben Polizeibeamte die Einweisung der Frau in die Psychiatrie veranlasst.