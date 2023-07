Mitten in der Nacht eilen die Kameraden zum Lagerhallen-Brand in den Weißenfelser Ortsteil. Was die Löscharbeiten dort erschwert hat.

Schkortleben - Hinter den Feuerwehrkräften aus Kriechau, Burgwerben, Großkorbetha und Weißenfels liegt kein ruhiges Wochenende. Die Kameradinnen und Kameraden sind am Sonntag mitten in der Nacht zum Brand einer Lagerhalle in den Weißenfelser Ortsteil Schkortleben gerufen worden. Dort war gegen drei Uhr aus bisher noch unbekannter Ursache auf dem Gelände eines Handwerksbetriebs in der Ernst-Thälmann-Straße ein Feuer ausgebrochen. Bilder vom Einsatz zeigen eine hohe Rauchsäule über dem Areal.