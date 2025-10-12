Die Aufarbeitung rundum die verpfuschte Hallenbad-Sanierung in Weißenfels-West zieht sich nun schon drei volle Jahre in die Länge. Nur langsam lichtet sich dabei das Dickicht.

Fehlende Akten und E-Mails sowie weitere Probleme: Wie es zu dem Desaster in Weißenfels kommen konnte

Der Rasen am verpfuschten Hallenbad ist frisch gemäht. Die Sportstätte selbst ist laut Stadt und Stadtrat „de facto“ nicht zu sanieren.

Weissenfels/MZ. - Bei der seit 2020 geschlossenen Schwimmhalle in Weißenfels-West ist es schon lange nicht mehr leicht, den Überblick zu behalten. 2022 kam die Sanierung nach Pfusch zum Erliegen. Fast drei Jahre später hat die Stadt die Weichen in Richtung Neubau gestellt und ist deshalb erneut im „Schwarzbuch“ der Steuerzahler gelandet. Das alte Hallenbad indes gilt inzwischen als „Schwarzbau“ und unsanierbar. Die MZ versucht, weiter Licht ins Dunkel zu bringen.