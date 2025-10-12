Sie malen, zeichnen und schreiben hinter Gittern. In Halle wurden die besten Werke des Kunstwettbewerbs für Gefangene und Patienten aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Die Preisträger blieben der Bühne fern. Was über die Hintergründe und ihre Werke bekannt ist.

Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) spricht bei der Eröffnung des Kunstwettbewerbs im Landgericht Halle, an ihrem Geburtstag.

Halle (Saale)/MZ. - Als die Namen der Gewinner des Kunstwettbewerbs des Landes Sachsen-Anhalt der Gefangenen verlesen wurden, blieb die Bühne im Landgericht leer. Kein Händeschütteln, kein Moment für den persönlichen Applaus. „Aus justizorganisatorischen Gründen“ können die Preisträger in diesem Jahr nicht anwesend sein, hieß es. Was war geschehen?