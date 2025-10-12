Die Integrative Kindertagesstätte „Wirbelwind 2“ in Dessau hat für ihr Engagement gegen Diskriminierung von der Landesmigrantenorganisation ein Zertifikat und Bücher überreicht bekommen. Was damit geplant ist.

Mit Büchern Vielfalt stärken - So will die Dessauer Kita „Wirbelwind 2“ gegen Diskriminierung vorgehen

Dessau/MZ. - Drei Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren stehen vorne und singen auf Arabisch ein Lied. Hinter ihnen befinden sich die restlichen Kinder der Kindergartengruppe. Alle wippen von einem Bein auf das andere und klatschen dabei in die Hände. Diese Choreographie haben die Kinder gemeinsam mit der Kulturassistentin des Kindergartens Wirbelwind 2 eingeübt. Grund dafür war die Übergabe von Büchern zum Thema Vielfalt und einem Zertifikat der Servicestelle Interkulturelles Lernen in der Kita an den Kindergarten Wirbelwind 2 am Mittwoch.