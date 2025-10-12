UKA als Sponsor Weitere Mängel in Sporthalle behoben: Volleyballer aus Kleinpaschleben bekommen Unterstützung von Windanlagenbetreiber
Weitere Mängel in der Sporthalle in Kleinpaschleben wurden behoben. Die Volleyballer konnten dabei auf einen Sponsor, engagierte Firmen und Hilfe von Einwohnern im Dorf setzen.
12.10.2025, 09:00
Kleinpaschleben/MZ. - Das Budget der Gemeinde ist knapp. Das wissen die Volleyballer aus Kleinpaschleben. Als zuletzt mal wieder Renovierungsarbeiten nötig wurden, setzte der Verein auf Sponsoring.