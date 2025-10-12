Auch einen Käufer gibt es inzwischen. Aber die Fraktion der Heimatfreunde will das so nicht hinnehmen.

Ist Bürgerentscheid zur Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt nach Ratsbeschluss vom Tisch?

Um die Neue Schule in Ilberstedt wird weiter gerungen.

Ilberstedt/MZ. - Das Ringen um die Neue Schule in Ilberstedt geht offenbar weiter: Zuletzt hatte der Gemeinderat in der vergangenen Woche zwar mehrheitlich gegen die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens gestimmt. Somit ist auch ein Bürgerentscheid zur Zukunft der Neuen Schule, bei dem die Einwohner befragt werden sollten, ob die Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll, vom Tisch.