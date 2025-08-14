Das Gotteshaus im Weißenfelser Ortsteil wird schrittweise auf Vordermann gebracht. Welcher Höhepunkt dennoch am letzten Augusttag auf Besucher wartet.

Farbe nach altem Rezept - Wie Kirche in Obschütz saniert wird

Restauratorin Susanne Fuchs streicht die Wände im Chorraum der Kirche neu ein.

Obschütz/MZ. - Für ein Gespräch am Tisch hat Susanne Fuchs so recht keine Zeit. Die frisch angerührte Farbe muss zügig an die Wand im Raum unter dem Kirchturm. Und so erzählt die Diplom-Restauratorin mit dem Pinsel in der Hand, was sie da gerade in der evangelischen Dorfkirche St. Laurentius in Obschütz macht.