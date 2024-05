Eröffnung wird gefeiert Großer Andrang beim „Globus“-Nachfolger im Shoppingcenter "Schöne Aussicht" in Leißling

Der neue „Sonderpreisbaumarkt“ ging am Montag in Leißling an den Start. Warum man dort auf einen Umsatzrekord hofft und was Kunden von dem Globus-Nachfolger halten.