Wann der Globus-Nachmieter seine neue Filiale im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling eröffnen will.

Shoppingcenter „Schöne Aussicht“: Neuer Baumarkt öffnet in Leißling

Der neue Sonderpreisbaumarkt will unter anderem mit einem gut sortiertem Schraubensortiment überzeugen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leißling - Nach der Schließung des Globusbaumarkts in Leißling im November steht der Nachmieter jetzt in den Startlöchern. Ende März soll eine Teilfläche des ehemaligen Baumarkts an den Nachmieter Sonderpreisbaumarkt übergeben werden.