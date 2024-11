Eltern in Sorge um Kita in Dorf

Kita Zwergenhaus am Park in Schkortleben

Angeführt vom Ehemaligen Jugendblasorchester Großkorbetha ziehen Kinder und Eltern von der Schkortlebener Kita zur Kirche in Kriechau.

Schkortleben - Es ist ein goldener Herbsttag wie im Bilderbuch. Auf den Straßen in Schkortleben pilgern Kinder, Eltern und Großeltern zum „Zwergenhaus am Park“. Die Kindertagesstätte hat ein bisschen vorzeitig zum Martinsfest eingeladen. Und während die Kleinen stolz ihre selbst gebastelten Lampions für den Umzug präsentieren, gibt es an diesem Nachmittag unter den Erwachsenen vor allem ein Thema: die Zukunft des kleinen Kindergartens.