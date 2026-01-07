In mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Weißenfels ist eingebrochen worden. Wann die unbekannten Täter zugeschlagen und was die gestohlen haben.

Weißenfels/MZ - In einem Mehrfamilienhaus in der Fichtestraße in Weißenfels sind unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Aus mindestens einem der Verschläge seien Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hausbewohner hätten die Einbrüche am Dienstag festgestellt und angezeigt. Dem Revier zufolge haben Polizeibeamte am Tatort Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.