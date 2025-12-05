Die Landesinfrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat am Mittwoch mehrere Städte des Burgenlandkreises besucht und „Weihnachtsfrau“ mit Geldgeschenken gespielt.

Ein kussreicher Parkplatz in Lützen und eine Allee in Hohenmölsen: Wofür Gemeinden noch Städtbaufördermittel nutzen

Auf dieser Grünfläche an der Schweßwitzer Straße in Lützen soll mit Städtebaufördermitteln ein „Kiss and Ride"-Parkplatz entstehen.

Lützen/Hohenmölsen/MZ. - Ja, ist denn schon Weihnachten?, dachten sich wohl mehrere Bürgermeister im Burgenlandkreis, als Landesinfrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) diese Woche mit ihrem „Schlitten“ zu Besuch kam. Mit dabei im „Geschenkesack“ hatte sie Städtebaufördermittel über insgesamt rund 14,2 Millionen Euro, die jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land kommen. „Die Kommunen gewinnen durch die Förderung Planungssicherheit und jeder Fördereuro zieht weitere private Investitionen nach sich“, so Hüskens.