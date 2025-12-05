weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Bescherung für die Gemeinden im Burgenlandkreis Ein kussreicher Parkplatz in Lützen und eine Allee in Hohenmölsen: Wofür Gemeinden noch Städtbaufördermittel nutzen

Die Landesinfrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat am Mittwoch mehrere Städte des Burgenlandkreises besucht und „Weihnachtsfrau“ mit Geldgeschenken gespielt.

Von Martin Walter 05.12.2025, 14:00
Auf dieser Grünfläche an der Schweßwitzer Straße in Lützen soll mit Städtebaufördermitteln ein „Kiss and Ride"-Parkplatz entstehen.
Auf dieser Grünfläche an der Schweßwitzer Straße in Lützen soll mit Städtebaufördermitteln ein „Kiss and Ride"-Parkplatz entstehen.

Lützen/Hohenmölsen/MZ. - Ja, ist denn schon Weihnachten?, dachten sich wohl mehrere Bürgermeister im Burgenlandkreis, als Landesinfrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) diese Woche mit ihrem „Schlitten“ zu Besuch kam. Mit dabei im „Geschenkesack“ hatte sie Städtebaufördermittel über insgesamt rund 14,2 Millionen Euro, die jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land kommen. „Die Kommunen gewinnen durch die Förderung Planungssicherheit und jeder Fördereuro zieht weitere private Investitionen nach sich“, so Hüskens.