Weißenfels - Spätestens in anderthalb Jahren wollen die Verantwortlichen des Syntainics MBC Klarheit darüber haben, ob in Weißenfels eine neue Spielstätte mit erhöhter Zuschauerkapazität für den Verein entstehen könnte oder nicht. Die Entscheider stehen unter Druck, da in der Profiliga ab der Saison 2032/33 eine Mindestkapazität von 4.500 Fans nicht mehr unterschritten werden soll. In der Weißenfelser Stadthalle wäre das gegenwärtig nicht zu erreichen. Obwohl die Vereinsführung das nicht möchte, könnte sogar ein Abschied des Vereins aus der Saalestadt drohen.

Gibt es den politischen Willen in Weißenfels, viel Geld für eine neue Sportstätte in die Hand zu nehmen? Uwe Brückner von der Wählervereinigung Wir Weißenfelser würde sich über eine neue Halle freuen. „Wir sind eine Sportstadt. Uns fehlen ständig Hallenzeiten“, sagt er. Doch ob so ein Wunsch angesichts der Millionenkosten für eine neue Halle auch umsetzbar ist, da hegt er große Zweifel. Die gestellten Forderungen der Liga widersprechen aus seiner Sicht auch dem sportlichen Geist. Denn für kleine Städte wie Weißenfels seien das Hürden, die diese kaum nehmen können.

„Wenn die Liga solche Bedingungen stellt, dann will sie kleine Städte rausdrängen“, kritisiert Uwe Brückner. Realistisch erscheint dem Stadtrat ein Hallenneubau in Weißenfels nur, wenn auch das Land der Kommune kräftig unter die Arme greifen würde. Wünschenswert wäre das, so Uwe Brückner. Und der Blick nach Schweden, wo sein Sohn als Trainer arbeitet, zeigt, dass es andernorts möglich ist. Welche Sportstätten und Trainingsbedingungen es dort auch in kleineren Städten gebe, das sei „gigantisch“.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Maik Reichel, kann sich den Neubau einer Spielstätte auf Kosten der Kommune ohne externe Unterstützung nicht vorstellen. Er verweist auf die Millionenkosten für die Hallenbadsanierung und Wünsche in den Ortsteilen, dass es auch dort neue Sportstätten braucht. Nur mit Millionen von außen sei daher der Bau einer neuen Heimspielstätte denkbar. „Ich wüsste aber nicht, wo wir die herkriegen sollen“, sagt er. Dabei ist sich Maik Reichel wohl bewusst, was die Stadt mit einem Abgang des MBC verlieren könnte. „Ich will natürlich nicht, dass der Verein weggeht. Das ist ein großes Pfund für die Stadt“, sagt der Sozialdemokrat. Doch der Kommune drohen in den kommenden Jahren Haushaltsdefizite. Und sie sei zunächst einmal für die Daseinsvorsorge zuständig.

Dass die Stadt ihrem Basketballbundesligaverein schon in der Vergangenheit weit entgegen gekommen ist, darauf verweist Linken-Fraktionschef Hans Klitzschmüller. Er nennt den Hallenboden in der Stadthalle als Beispiel oder deren Ausstattung. „Es ist immer wieder viel Geld reingesteckt worden“, sagt er. Die neuen Forderungen der Liga sieht er daher kritisch. Sie würden die Aktivitäten kleinerer Vereine ad absurdum führen. „Ich weiß nicht, ob Weißenfels dann überhaupt noch Heimat eines Bundesligavereins sein kann“, fragt der Linke-Stadtrat skeptisch. Die Kommune sieht er jedenfalls nicht in der Pflicht gegenüber dem Verein, höchstens gegenüber dessen Anhängern.

Doch wie blickt man im Rathaus auf das Thema? Gibt es dort Rückendeckung und Pläne für eine neue Spielstätte? Oder wäre eine Stadthallen-Erweiterung denkbar? Man will sich bisher nicht in die Karten schauen lassen. „Die Verantwortlichen bei der Stadt Weißenfels und beim Sport- und Freizeitbetrieb stehen in engem Austausch mit dem Mitteldeutschen Basketballclub. Zu den aktuellen Entwicklungen möchten wir uns nicht äußern“, heißt es lediglich.